¿Cuáles son las ventajas de Express VPN?

Es sabido que muchas páginas web, por cuestiones de seguridad, están bloqueadas para ciertas regiones del planeta. Al detectar el IP desde el cual una computadora intenta ingresar, automáticamente restringe el paso y no permite visitarla. Por esta situación, se crearon los proveedores de servicio VPN, que lo que hacen es ocultar el IP y desbloquear esta restricción. Pero, ¿por qué usar una VPN? Porque no solo te permite ingresar a páginas que tal vez desde tu país no puedes entrar, sino que además te ofrece un servicio de navegación veloz y seguro. Entre las páginas más efectivas que brindan este servicio, se encuentra ExpressVPN.

Este proveedor es elegido por miles de personas ya que cuenta con muchas ventajas: para empezar, al estar en 100 ciudades al rededor del globo, está traducida a 17 idiomas, por lo que no es necesario que el usuario tenga que recurrir a un diccionario y además es compatible con casi todos los sistemas operativos. Su velocidad es eficaz y no solo puedes compararlo navegando, sino también viendo vídeos desde cualquier sitio a una velocidad extrema. Otro servicio que ofrece ExpressVPN es la posibilidad de estar respaldado. Ante cualquier duda, hay un soporte técnico disponible al 100% con el cual puedes contactarte por teléfono, mail o chat. Y si bien tiene distintos planes tarifarios, ofrece cupones de descuento para utilizar y también da 30 días de garantía reembolsable. Ingresa a este link por más información.